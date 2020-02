Ángeles Cruz y Alma Muñoz

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de febrero de 2020, p. 5

El gobierno federal informó ayer por la mañana que nueve gobiernos estatales (cinco panistas) rechazaron adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), por lo cual se harán cargo de la prestación de los servicios y de garantizar la atención gratuita con los recursos que les transfiera la Federación.

El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, señaló, acerca de la negociación con los mandatarios del blanquiazul, que hubo múltiples reuniones , pero no es posible aceptar convenios a medias o condicionados.

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la adhesión es voluntaria, pero si no quieren porque van a seguir comprando caro, entregando contratos de obra a contratistas influyentes , entonces el dinero no será suficiente y en Palacio Nacional vamos a informar dónde faltan medicamentos y dónde hay mal el servicio .

Por la tarde, al término de la reunión con el titular del Ejecutivo, el dirigente de la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (Goan), Martín Orozco, de Aguascalientes, contradijo esa información y aseguró que nueve de sus correligionarios aún no resuelven adherirse al Insabi porque están a la espera de que se concrete un acuerdo financiero para una nueva distribución de fondos. Absolutamente no hay nada , no se firmó nada de adhesión, en la comida con el Ejecutivo federal el tema presupuestal atoró la negociación.

El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que la gratuidad en el tercer nivel dependerá de la negociación con el director del Insabi, Juan Ferrer, para una nueva distribución de fondos a partir de la contrapropuesta que presentaron.

Más tarde la Goan emitió un comunicado en el cual no aludió a la comida con el Presidente. Lamentó que ayer no se ratificara el convenio que suscribieron el pasado 31 de enero, donde se estableció que habría reglas para la transición en el financiamiento a las entidades, un mecanismo de rembolso o recuperación del dinero que los estados destinen a la atención de las enfermedades catastróficas que cubría el Seguro Popular, así como la definición de los recursos que les corresponderían de los 40 mil millones de pesos extras asignados al sistema de salud.