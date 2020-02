ace décadas se encendieron los focos rojos en materia pensionaria, dada la corrupción galopante en el IMSS, la tolerada –no gratis, desde luego– evasión de cuotas obrero-patronales, registro de los trabajadores con salarios menores a los reales (de por sí miserables), el desvío de fondos a negocios y obras lejanas del objetivo real de la institución, los abultados prestamos del instituto al gobierno federal (nunca devueltos), el avance sostenido de la subcontratación y tantas otras gracias que cada uno de los directores generales (tarifario en mano) no sólo permitieron sino que, en no pocos casos, alentaron, amén de que se comieron buena parte de las reservas... para las pensiones.

De cualquier suerte de nuevo el gallinero se alteró, pues la SCJN emitió una jurisprudencia (24/1 20), en la que, palabras más o menos, niega la posibilidad de reducir el monto pensionario por vejez, debido a que la Constitución prohíbe dar efectos retroactivos a una norma en perjuicio de persona alguna . Además, su contenido es prácticamente igual al de las emitidas en 2010, 2012 y 2018.

Zoé Robledo, director general del IMSS, dijo: nadie corre riesgo en el monto de su pensión; no se rasuran ni reducen. Se seguirán calculando en 25 salarios mínimos para quienes estén en el modelo de transición de las leyes de 1973 y de 1997. La controversia de tesis emitida por la Segunda Sala de la SCJN no es de aplicación obligatoria; no significa que estemos en desacato, sino que no aplica al Seguro Social .

Las rebanadas del pastel

¿Quién amaneció como el caballo blanco? Pues el mismísimo Germán Larrea, quien, con el hocico sangrando, debe acatar la resolución de la SCJN: el sindicato que preside Napoleón Gómez Urrutia es el representante legítimo de los trabajadores (y de su contrato colectivo) en la mina San Martín, en Sombrerete. Zacatecas, representatividad que el tóxico empresario negó desde 2007. ¡Tómala, barón!

