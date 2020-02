E

l director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, aclaró las dudas: las pensiones seguirán siendo calculadas sobre 25 salarios mínimos y no sobre 10, como se especuló ayer, debido a una mal entendida jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otras palabras: el trabajador que cotizó para 10 salarios de pensión, recibirá 10, y el que cotizó para 25, recibirá 25 salarios mínimos. El grupo de 25 es pequeño, se trata de ejecutivos de empresas privadas que perciben o percibieron altos salarios.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una jurisprudencia en la que precisa que aquellos trabajadores que elijan una pensión financiada por el IMSS recibirán como monto máximo 10 salarios mínimos y no 25, toda vez que la Ley del organismo que aplica para estos casos es la de 1973 y no la actual. Sin embargo, Robledo afirmó que la resolución de la Corte sobre pensiones no es de aplicación general. El IMSS seguirá pensionando conforme a 25 salarios mínimos . Para que este criterio quede firme, será sometido a la aprobación del Consejo Técnico del instituto.

Fuerte baja del petróleo

Los precios del petróleo en el mercado internacional continuaron su caída, alcanzando niveles mínimos no vistos en 13 meses, debido a que la demanda disminuye por el pánico desatado por el coronavirus. Pemex no escapa a los efectos. Su mezcla de exportación se cotizaba en 68.71 dólares el barril hace un mes (el 3 de enero) y ayer había bajado a 44.21, lo que representa un pérdida de 24.50 dólares, es decir, 35.6%. La pregunta es, si como en otras ocasiones, la Organización de Países Exportadores de Petróleo será capaz de detener el desplome, mediante un recorte de su producción. Debajo de 50 dólares, los monoexportadores no alcanzan a cubrir los gastos de operación de sus respectivos gobiernos. El crudo Brent se cotizaba ayer a 54.26 dólares por barril; la última vez que el petróleo estuvo tan bajo fue durante la última semana de 2018. El tipo West Texas se cotizaba en 49.74, después de caer 3.04% en el día. Ambos puntos internacionales de referencia han bajado más de 10 dólares en el último mes. China ha reportado 492 muertes por el virus hasta ahora, ya superó el registro de 349 víctimas por el SARS que atacó en 2002 y 2003. Pero la caída del precio del petróleo no se debe sólo al pánico por el virus: la demanda ha entrado en zona bajista, de acuerdo con la publicación especializada OilPrice. China está recortando sus pedidos para marzo de Arabia Saudita y está reduciendo su producción de refinados este mes en 600 mil barriles por día porque anticipa una demanda reducida. La demanda de petróleo de China probablemente disminuirá en 20% en comparación con la demanda normal en esta época del año. Este 20% sería aproximadamente de 3 millones de barriles por día.