Susana González G. y Alejandro Alegría

Periódico La Jornada

Miércoles 5 de febrero de 2020, p. 20

El nuevo etiquetado frontal para alimentos y bebidas no alcohólicas puede ser considerado obstáculo al comercio , por lo cual países que no estén de acuerdo tienen la opción de interponer una inconformidad tanto ante la Organización Mundial de Comercio (OMC) como a través de los tratados comerciales firmados con México, aseguró el sector empresarial, tras insistir en que originará confusión en el consumidor por no detallar la información nutrimental.

Fernando Ruiz Huarte, director del Consejo Empresarial Mexica-no de Comercio Exterior (Comce), dijo que las naciones que opten por denunciar están obligadas a probar que el nuevo etiquetado, integrado por octágonos negros de advertencia, obstaculiza el comercio y “eso no es tan fácil. Habría que demostrar que esa norma pone una barrera no arancelaria para el comercio.

Los países podrían demandarnos por establecer una norma para detener las importaciones de alimentos de Estados Unidos o de cualquier otro país, pero deben probar que, en efecto, la norma detiene o perjudica la venta de sus productos , explicó.

Si bien, Ruiz Huarte dijo que los tratados no se te detallan normas específicas para los productos, como es el caso del etiquetado, sí se indica que deben cumplir con las normas fitosanitarias de cada país y cada uno tiene derecho a establecerlas.

Recordó que la finalidad del nuevo etiquetado, según el gobierno federal, es abatir los niveles de diabetes sobrepeso y obesidad que prevalece en la población, por lo que no detendrá importaciones y descartó impactos en el caso de las exportaciones de alimentos y bebidas, pues los productos mexicanos cumplen con las normas establecidas en los países dónde se colocan.