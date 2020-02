Me parece que siempre se puede seguir creciendo y hacer cosas mejores, ahora creo que sí estoy en mi mejor momento y sé que puedo seguir mejorando para crecer aún más , declaró el atacante ayer en una videoconferencia realizada desde Marbella, España, donde actualmente se encuentra concentrado el conjunto inglés.

“Mi vida ha cambiado muchísimo desde mi llegada a los Wolves, empecé a jugar, que era lo que buscaba desde que vine a Europa. Me dieron la confianza desde un inicio, estaba consciente de que venía a hacer algo importante en este equipo y creo que estoy respondiendo muy bien.

“Sabemos que nosotros tenemos que estar enfocados, son dos torneos muy difíciles, estamos peleando los dos, en la Liga de Europa por ser el equipo campeón, y en la Premier por meternos en los puestos más altos de la clasificación.

El ex jugador del América también fue cuestionado sobre el cántico Sí señor, sí señor que entona la afición del Wolverhampton como una muestra de apoyo hacia él.

Es una sensación indescriptible porque estás en el campo, concentrado en el partido y de pronto todo el estadio empieza a cantar, es algo muy bonito. No tengo palabras para agradecer a toda la afición que me ha hecho sentir como en casa desde el día en que llegué, hemos hecho una conexión increíble y creo que eso me ha ayudado muchísimo en mi desempeño , comentó.

El enlace con Jiménez se realizó durante el lanzamiento de la campaña Protege a la manada, cuyo embajador es el delantero y que tiene como finalidad preservar al lobo mexicano, especie que está en peligro de extinción.