“El técnico es el primero que debe enseñar al jugador a hacer autocrítica sin evidenciarlo ante la prensa, pero prefieren decir: ‘este es un equipo, ganamos o perdemos todos’. ¡No!, son once y la responsabilidad por los goles en contra, por las derrotas, es de alguien en particular y eso se habla al interior, cara a cara”, enfatizó Lapuente.

Lapuente rehusó dar nombres de los entrenadores que siempre excusan sus errores detrás del arbitraje, “pero ya están muy etiquetados. No tienen la cordura y valor para decir ‘perdí, no hice bien los movimientos’, para ellos todo es culpa del silbante.

Emilio Maurer y Manuel Lapuente, ex directivo y ex entrenador, defendieron por separado la función del videoarbitraje (VAR), herramienta que respalda a los árbitros y cuya labor ha sido muy cuestionada. En sus observaciones hacia lo que va del Clausura 2020, Maurer consideró a Tigres como la gran decepción , pues exhibe un juego ratonero y mediocre .

“Los directivos de Tigres están muy enamorados del Tuca y no se atreven a regañarlo. Ahí está también su ayudante que sabe mucho de futbol, Miguel Mejía Barón, gente decente, pero no entiendo en verdad, porque sus resultados no corresponden a la inversión cuantiosa”.

Lamentó que el uruguayo Leonardo Fernández, quien fue casi ignorado por Ferretti y empezó a brillar con Toluca, donde está a préstamo, “va a lucir mucho, pero luego se irá a Tigres y el Tuca lo pondrá de defensa. ¡Si es que lo pone a jugar! Respeto al Ferretti, pero no me gusta, aunque por su plantel le alcanza para estar siempre en la liguilla”.

Cruz Azul, sin futuro

A La Máquina no le ve futuro con Dante Siboldi, le queda grande el equipo; se requiere un técnico probado, de mucha experiencia, y aunque ganó un título con Santos, la verdad es que no le veo patas para gallo. Fue un porterazo con nosotros en Puebla, pero como técnico no me convence , indica Maurer.

Le gustó la llegada del Chepo de la Torre al Toluca, para limpiar el desastre que dejó (Ricardo) LaVolpe , dice que Monterrey y América serán de los equipos aspirantes al título, asimismo, elogió al León, al Querétaro, San Luis y Necaxa, pero lamentó el andar del Puebla.