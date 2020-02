El jueves pasado el funcionario argumentó que en este momento no se justificaría el envió de una aeronave por los mexicanos y deberá evaluarse si posteriormente se opta por esa alternativa.

En tanto, la senadora Claudia Ruiz Massieu consideró que el gobierno mexicano debe desplegar las acciones diplomáticas necesarias con su homólogo de China para proteger a los mexicanos que están en la zona de emergencia.

En el contexto de la cuarta reunión plenaria del grupo parlamentario del PRI en el Senado, donde se acordó citar a comparecer a las autoridades de salud en torno a la estrategia sanitaria ante el posible avance de esa pandemia, la ex canciller fue cuestionada sobre lo expresado por Marcelo Ebrard, en el sentido de que se buscará el apoyo de otros gobiernos para trasladar a cuatro mexicanos de Wuhan, ya que no es posible mandar un avión.

Cada gobierno tiene las prioridades en función de las cuales quiere desplegar las capacida-des del Estado mexicano, como este gobierno lo ha hecho para seguir una tradición de asilo político en el caso del ex presidente de Bolivia, y nosotros cuando estuvimos en la administración teníamos una visión de una protección consular muy proactiva , comentó.

Ante la alerta internacional por el coronavirus, PAN Y PRD pidieron al gobierno federal presentar un plan de acción y que se utilice la flota aérea gubernamental para ayudar a los cuatro mexicanos que piden salir de China, y no sólo se use para traer a los amigos del presidente Andrés Manuel López Obrador, como el ex mandatario de Bolivia, Evo Morales.