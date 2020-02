Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2020

No debe haber alarmas por el coronavirus, porque se piensa que no es tan fatal , y aunque inquieta que altera la paridad del dólar con relación a otras monedas, el peso está resistiendo el impacto, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador. Seguimos debajo de 19 pesos por dólar , subrayó.

Antes de salir de gira, en su conferencia de prensa aseguró tener el informe de que no hay ningún caso (de coronavirus) en México. Esto no quiere decir que no se presente, ya los médicos lo han explicado, pero nosotros no tenemos ningún caso hasta ahora .