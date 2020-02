Rubén Villalpando

Sábado 1º de febrero de 2020, p. 11

Ciudad Juárez, Chih., A 10 años de la masacre de estudiantes en la colonia Villas de Salvárcar, durante el sexenio de Felipe Calderón, familiares de las víctimas denunciaron que sólo hay cuatro personas detenidas y las investigaciones están congeladas a pesar de que participaron alrededor de 15 sicarios.

Una de las madres, Dora Dávila, quien perdió a sus dos hijos y encaró al entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) al decirle que no era bienvenido a Juárez , señaló que no ha visto ningún avance en las indagatorias para esclarecer ese crimen.

Sinceramente, avances no hay, yo no he visto ya ningún avance en cuestión de las personas que hicieron eso, sólo se sabe de cuatro que están detenidos y el que dejaron libre, habiendo pruebas, habiendo testigos, no lo supieron detener , manifestó.

Añadió que aún espera que el caso de la masacre de jóvenes no quede perdido como otros y que todo se quede en el aire porque no fueron delincuentes, fueron estudiantes, niños, trabajadores y no se vale que se quede a medias .

La masacre de Villas de Salvárcar, en la que 16 personas fueron asesinadas, se cometió la noche del 30 al 31 de enero de 2010 en una vivienda ubicada en la calle Villa del Portal, en el fraccionamiento Villas de Salvárcar.

Más de 50 jóvenes participaban en una fiesta de cumpleaños cuando un comando integrado por unos 20 sujetos llegó a bordo de varios vehículos y disparó contra los asistentes, la mayoría eran estudiantes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios 128.