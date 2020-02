Fabiola Martínez y Alma E. Muñoz

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que aquellos líderes que dan armas a niños son prepotentes y no son dignos de admiración.

Esas actitudes y desplantes de prepotencia no sirven, no significan nada. Hacen ruido. Vergüenza lesdebería dar hacer eso, no se les va a aplaudir , dijo acerca de las imágenes que circularon hace algunos días en las que se ve a niños de Chilapa, Guerrero, armados y supuestamente recibiendo instrucción militar.

Durante la conferencia de prensa matutina de ayer, el mandatario habló de seguridad y violencia no fue una buena semana , lamentó, y también de asuntos fronterizos. Puntualizó que de la caravana de enero, 5 mil migrantes aceptaron ser repatriados.

En el primer punto, subrayó en que el objetivo de la estrategia de seguridad es atender las causas y, en ese sentido, quitarle a la delincuencia organizada la posibilidad de que usen a niños y a jóvenes como ejército de reserva.

Aclaró que tal objetivo no se logra de la noche a la mañana porque se trata de un proceso, pero al final se hará: Les vamos a ganar, les vamos a quitar a los jóvenes y nos va a ayudar toda la gente porque vamos a fortalecer valores y vamos a evitar la desintegración de las familias .

El presidente López Obrador sostuvo que cuando ve imágenes como la de los niños armados de Chilapa piensa que es una especie de desafío, de demostración, de fantochería, de prepotencia , la cual no es exclusiva de los políticos, sino de algunos grupos de la sociedad que, en el caso en mención, al videograbar a niños con armas, muestran prepotencia y no bondad ni siquie-ra poder.

En cuanto a los indicadores de incidencia delictiva, el mandatario puntualizó que si bien cualquier crimen es preocupante, en la semana que concluye, 60 por ciento de los homicidios dolosos se concentraron en siete entidades.