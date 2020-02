Graciela H. Ortiz

La Jornada Maya

Periódico La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2020, p. 6

Mérida, Yuc., Según nuestros abogados, mientras no tengamos la notificación formal no podemos actuar en consecuencia , sostuvo Rogelio Jiménez Pons, director general de Fonatur, sobre la suspensión provisional del proyecto de construcción del Tren Maya que un juez otorgó a comunidades indígenas.

En rueda de prensa en el Foro de Energía para el Desarrollo de México, en la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Mérida, el funcionario explicó: Estamos informados de un solo amparo que presenta el señor Gerardo Martínez Jiménez, del Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (Cripx); ellos se inconformaron con respecto a las asambleas .

El 14 de enero, integrantes del Cripx obtuvieron una suspensión provisional por el Poder Judicial de la Federación para frenar el megaproyecto del Tren Maya.

No son comunidades, es un grupo muy respetable dentro de una comunidad; hemos estado en pláticas con ellos, vamos a atender lo que nos dictamine el Poder Judicial, oficialmente hasta ahora no sé si ya se recibió la notificación; no vamos a actuar en desacato ni mucho menos; recibiendo la notificación procederemos a responder , aseguró.

Sin embargo, el “proyecto evoluciona; vamos bien y ya se tienen las primeras fases de licitación.