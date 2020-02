Alma E. Muñoz y Fabiola Martínez

A unas horas de que concluyera el plazo para la incorporación de los estados al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no se castigará a los gobernadores que no se adhieran, porque sería faccioso no entregarles los recursos que les corresponden, de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal.

Por la mañana, antes de que mandatarios panistas acordaran su adhesión, dijo desconocer –a pregunta expresa– si las grandes farmacéuticas estaban detrás de la resistencia de esos funcionarios. No sé, pero todo eso está influyendo mucho .

Hay vendedores de medicamentos que quieren seguirle vendiendo a cada uno de los estados, porque además se conocen o les deben favores o cosas por el estilo .

En ese momento afirmó no tener ninguna diferencia con los gobernadores del Partido Acción Nacional, al resaltar su libertad para decidir lo que más les convenga. Pero en caso de que tuviera problemas con ellos, subrayó que no los tendría con la gente de los estados que gobiernan porque sería faccioso... No somos iguales .