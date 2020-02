Ante el paro en distintos planteles de la UNAM, el presidente Andrés Manuel López Obrador sugirió la vía del diálogo para llegar a acuerdos. En México, manifestó, no hay un ambiente para conflictos porque hay armonía y gobernabilidad.

Nosotros luchamos por años, imagínense cuántas veces estuvimos en el Zócalo, no hay ninguna organización en México y a lo mejor en el mundo que haya hecho tantas manifestaciones en la plaza principal del país, siempre de manera pacífica. Y se avanza mucho, no hace falta la violencia, no es con la fuerza bruta, es con la razón y el derecho .