no. En Torreón, la mochila de un niño de 11 años, criminal y suicida, es una trágica metáfora para reflexionar en lo que sociedad y gobierno cargan, sin darse cuenta, en la espalda de los niños. Si bien es cierto que ese niño venía de una circunstancia muy adversa (exceso de soledad y desamor), todos los niños son afectados por la criminalidad y la violencia. Ellos saben, ven y escuchan, pero no tienen en casa o en la escuela acceso a una reflexión guiada que les permita nombrar esa realidad, formularla, opinar sobre ella y ordenar su mente y sus emociones. Hay que darles esa oportunidad sistemáticamente.

3) En Chilapa Guerrero, la policía comunitaria recluta menores para defenderse de ataques de grupos criminales que los dejan huérfanos; el hecho es terrible, peor sería que esos menores fueran reclutados como sicarios. Es un acto de desesperación ante la indefensión porque las autoridades no están cumpliendo su responsabilidad .

EU nos vende las armas y nos compra la droga… y no le duele que nos estemos matando, mientras que la Guardia Nacional se convierte en un muro vivo y gratuito contra migrantes. AMLO se niega a enfrentar a grupos criminales argumentando que tal estrategia no dio resultado en gobiernos anteriores. Pero hoy se sabe que la razón de aquel fracaso es que no hubo un verdadero combate, sino protección de algunos cárteles y colusión de autoridades con la delincuencia organizada. Sólo 2 por ciento de los jóvenes becarios de la 4T fueron contratados. Violencia y pobreza se tienen que prevenir en la niñez, a la que el gobierno no está cuidando; al mismo tiempo debe enfrentar a la delincuencia con la ley en la mano y balazos legítimos o seguirá creciendo. Lo demás es demagogia y falta de compromiso con el pueblo masacrado a diario en todo el país.

