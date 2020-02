Preocupante, lo que sucede en Morena

P

reocupa y decepciona lo que sucede en Morena, en vez de ocuparse por analizar y debatir el rumbo de la 4T. Más ahora que se dan dos importantes acontecimientos, a saber: la firma del T-MEC y el anuncio de que la iniciativa privada invertirá 100 mil millones de dólares en energía, ambos asuntos aplaudidos por los hombres del dinero, además de que el coordinador del gabinete para el crecimiento económico señaló que se trata de que México se convierta en paraíso de la inversión .

El T-MEC es celebrado por Trump, sin olvidar que obliga a México a aceptar vigilancia sobre las normas de derechos laborales y propicia que automóviles y autopartes sean fabricados con mayor contenido y mano de obra estadunidense, entre otras desventajas. La gran inversión privada, por su carácter lucrativo, puede ayudar al crecimiento, pero no a combatir la desigualdad y distribuir justamente la riqueza, pues el libre comercio y la gran inversión nacional y extranjera, dentro del capitalismo, sólo produce mayor concentración de riqueza.

Parto de la base que somos aún una nación subordinada a los países imperialistas, en particular a Estados Unidos y a los grandes intereses de los capitales trasnacionales, por más que se diga que ya no estamos en la etapa neoliberal. Bueno, eso pienso yo, pero estaría bien que Morena se ocupara de estos asuntos de gran trascendencia para el rumbo del proyecto que enarbola y estudiara estadísticas que demuestran que esa inversión no resuelve el problema del empleo si no se apuesta a la industrialización del país, a la democracia económica y al fortalecimiento del mercado interno vía proyectos productivos, y no apoyos sociales que no resuelven el problema de fondo.

Benito Mirón Lince

Agradece apoyo en emergencia cardiaca

Como solemos expresar en Guanajuato: es de gente buena el ser agradecidos. En una emergencia cardiaca, que puso en jaque mi vida, tuve el trascendental apoyo amoroso y generoso de mi familia en México y en Estados Unidos.

Muchas gracias igualmente a colegas, amigos, estudiantes, ex alumnos y el gran aliento de amigos cybernautas. Lo anterior enfoca a mi vida en su último tramo, pero last but not least, agradezco los servicios médicos que me brindaron en el Hospital Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Médicos, especialistas y enfermeras no sólo me proporcionaron los medios e instrumentos para superar la emergencia, también me brindaron un trato muy humano, más allá de todo límite. Estoy sorprendido por su eficiente manejo y operación de tecnologías modernas de la física médica.

Lo anterior significa que las y los militares de los servicios médicos conjugaron altos valores humanos y una gran capacidad técnica. Todo ello corrobora y sustenta la declaración de nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, el Ejército mexicano es la mejor institución del país .

Rubén Mares Gallardo

Recomienda a medios consultar a especialistas