David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Sábado 1º de febrero de 2020, p. 21

Nueva York. El liderazgo republicano derrotó la propuesta de convocar a testigos y solicitar mayor documentación esta noche y con ello el juicio político contra Donald Trump está encarrilado para culminar con la absolución del presidente, lo cual ahora se programó para el próximo miércoles.

A pesar de más revelaciones explosivas difundidas hoy sobre como Trump había buscado la interferencia extranjera para beneficiar su reelección, una ola de argumentos no sólo de los diputados fiscales, sino de expertos legales y sin importar que varias figuras republicanas –que incluyen al ex jefe de gabinete del presidente, John Kelly; el veterano ex senador Mark Warner, y hasta el ex abogado del presidente Richard Nixon, John Dean– los instaran a que votaran en favor de convocar a testigos claves para asegurar un juicio imparcial , los senadores republicanos se hincaron ante el rey de su partido y con sólo dos disidentes, derrotaron la resolución por un voto final de 51 contra 49.

Una parte de los senadores republicanos aceptó la evidencia en los cargos de abuso de poder y obstrucción del Congreso y reconoció que Trump actuó mal o de manera inapropiada , pero justificó su voto argumentando que su comportamiento no fue tan grave como para ameritar su destitución. Otros continuaron asegurando que Trump no sólo no hizo nada mal, sino que la amenaza al proceso democrático proviene de los demócratas al llevar a cabo el impeachment de su líder.

Los demócratas una y otra vez subrayaron que sin testigos, no hay juicio , y que el veredicto final carecerá de toda validez ya que es resultado de un proceso sin precedente para los juicios políticos –todos los cuales han incluido testigos y mayor documentación.

“Hemos comprobado nuestro caso. Pero el argumento (de los defensores del presidente) es: ¿y qué?… El presidente es el Estado”, según ellos, expuso Adam Schiff, jefe de la delegación de diputados fiscales.

Esos argumentos tomaron mayor peso hoy con más revelaciones, publicadas en el New York Times, de un libro escrito por John Bolton, el ex asesor de Seguridad Nacional de Trump, quien había indicado su disposición de presentarse como testigo, algo que la Casa Blanca y el liderazgo republicano buscaba evitar a todo costo.

Bolton escribió que Trump le ordenó en mayo del año pasado –más de dos meses antes de la famosa llamada entre el presidente estadunidense y su contraparte ucrania, en la cual solicitó que investigara a sus opositores políticos– presionar al ucranio para reunirse con su abogado personal, Rudy Giuliani con el objetivo de que se anunciara esa investigación para dañar a sus contrincantes demócratas en las elecciones de 2020.