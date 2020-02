Esa es la dimensión artística que aún no alcanzan a vislumbrar los musicólogos, porque el mercado es otro asunto y eso siempre ha existido, de lo contrario no conoceríamos la música de todos los aquí nombrados.

▲ Eliades Ochoa durante su concierto del miércoles en el Teatro Metropólitan. Foto Fernando Aceves

Eliades es un gigante de la música, no sólo la música cubana. De la música.

Sus hallazgos técnicos son incontables. Para empezar, su guitarra es un artefacto que admira el mismísimo Pat Metheny: un artefacto hermoso, una pieza maestra de laudería que parece guitarra pero en realidad es una orquesta.

Si alguien escucha un disco de Eliades, dirá de inmediato: ¡qué bien suena ese tres!

Pero ese instrumento no es el típico tres cubano, es una guitarra grandota, no tiene el tamaño del tres pero sí mayor potencia. Lo que hace con ella Eliades es pura brujería, bendita brujería.

Modesto, sin hacer ruido pero sí con muchas nueces, Eliades ha convertido lo que fue una institución cultural cubana, el Cuarteto Patria, en un combo magnífico que suena a eso y a mucho más.

Y su materia prima sigue siendo la misma: el changüí, el kiribá, el nengón.

El nuevo disco de Eliades Ochoa tiene una variedad magnífica: incluye boleros, piezas clásicas de Ñico Saquito (María Cristina me quiere gobernar…), un dúo con Pablo Milanés, otro con la cantante de flamenco de nombre Argentina, son montuno, harto sabor, elegancia y donosura.

Es un discazo, como todos los de Eliades.

Sorpréndanse algunos: es tan buen músico, que puede glosar a otro de los dioses del Olimpo: al mismísimo Bob Dylan: en el disco fabuloso titulado From another world. A tribute to Bob Dylan, Eliades Ochoa convierte el clásico epopéyico All along the watchtower en un insólito blues cubano.

Bob Dylan traducido al español que se habla en Cuba:

En el atalayar

se mantenía el acecho

las mujeres y los sirvientes

caminaban descalzos

allá a lo lejos

gruñó un gato montés

dos caballos se acercaron

y el viento se puso a aullar

y entonces Eliades pone a aullar a su guitarra, como lo hizo hace tres noches en el Teatro Metropólitan donde presentó, ‘‘con mucho orgullo”, su nuevo disco: Vamos a bailar un son, y gastó una private joke que tiene mucho sentido: ‘‘voy a tocar hasta las dos y media de la mañana, allá ustedes los que tienen que trabajar mañana y tienen que irse a descansar. Llerenas será el único que se vaya a casa”.

Y es que el tal Llerenas es a quien, con Mary Farquharson, les debemos las muchas presencias de Eliades Ochoa en México. Ellos trajeron a Eliades. Ellos grabaron discos muy bellos, A una coqueta, con Eliades y Se soltó un león, también con Eliades y el Cuarteto Patria. Ellos, Mary Farquharson y Eduardo Llerenas, son los gladiadores fundadores de Discos CoraSon, esa institución cultural mexicana que resiste los embates y sigue en la batalla por la música buena.

El nuevo disco de Eliades Ochoa, Vamos a bailar un son, es hermoso por irresistible, una exquisitez musical:

ven pacá, vamos a bailar un son

ven, ven pacá

ven-ven-ven-ven

pacá

Hermosa lectora: vamos a bailar un son.

