Sábado 1º de febrero de 2020, p. 28

Saúl Uribe Lanzagorta es un prominente empresario que con la ropa para el Niño Dios –que confecciona desde hace 45 años– dejó de ser un ambulante que sólo ofrecía seis modelos y ahora sus productos artesanales se venden por miles no sólo en el país, pues logró llegar a Estados Unidos.

Como si hubiera sido tocado por el Niño Dios, su vida es un milagro. Los artículos que vende entre el 12 de diciembre y el 2 de febrero de cada año en la calle Talavera, en el Centro Histórico, llegan a California, Nuevo México, Arizona, Nevada e Illinois: los migrantes latinos ahora pueden comprar los diseños de Niños Uribe allende el río Bravo.

Nacido en Puebla, Saúl es el proveedor de mercancía para decenas de negocios ubicados en Baja California, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, Guerrero y estado de México, por eso es conocido como El Sastre del Niño Dios y sus diseños son para tallas de dos centímetros, que cuestan 10 pesos, hasta de 35 centímetros en 180.

Su madre lo consideraba el Rey Midas del Centro, porque hasta antes de morir le decía: Hijo, todo lo que agarras se convierte en oro .

Actualmente lo más importante para él es mantener viva la tradición y dice que después de 45 años siguen vigentes los modelos más vendidos: el de San Judas Tadeo y del Sagrado Corazón de Jesús, no hay vuelta de hoja .

Está contra los diseños de moda que tratan de imponer y que están fuera de la celebración del 2 de febrero, día de La Candelaria, como el de futbolista, aunque admitió que es algo que no se puede evitar porque las generaciones ya no son las mismas: la abuelita murió y dejó su Niño Dios a la hija o al nieto que ya no lo visten con su ropón blanco .

La festividad está marcada en el calendario católico como la ocasión en la que la Virgen María fue purificada y el Niño Jesús presentado en el templo, lo cual ya no es del interés de los jóvenes, aseguró.

Su visión empresarial

Al ser entrevistado en uno de sus 14 locales –los cuales compró a un libanés– el nieto del español Francisco Lanzagorta –dueño de una de las casas ferreteras más importantes de los años 20 del siglo pasado y que estuvo ubicada en la actual avenida José María Izazaga–, comentó que tiene la vena empresarial que le permitió crear su industria que genera al menos 100 empleos formales a los que se suman decenas indirectos.

El Sastre del Niño Dios surte accesorios como los sombreros que complementan el ropón del Santo Niño de Atocha, que son tejidos a mano por artesanos de Toluca, así como los huaraches, el cetro y guajecitos de madera provenientes de Michoacán, además de los decenarios creados por artesanos de San Juan de los Lagos, Jalisco.