Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2020, p. 35

En el programa Sembrando Vida, a cargo de la Secretaría de Bienestar, sólo se plantó 14 por ciento, 80 millones, de los 575 millones de árboles previstos para 2019, y apenas la mitad habría sobrevivido, según la titular de la dependencia, María Luisa Albores.

Explicó que se hicieron convenios con la Secretaría de la Defensa Nacional para que en 12 de sus viveros se produjeran las matas. De 100 millones acordados, se redujo la producción a 80 millones y les entregaron 37 millones. En lo que resta de este año entregarán las faltantes de 2019 y cien millones convenidos para 2020.

Ante ello, los campesinos buscaron otros medios para obtener los arbustos, como adquirirlos de viveros comerciales y comunitarios. El reto para este año es producir mil 100 millones para sembrar un millón 75 mil hectáreas con un presupuesto de 30 mil millones de pesos, el doble de 2019.

Albores dijo que el retraso en la producción se debió al tiempo requerido para construir los viveros, ya que éstos no existían. En entrevista, hace unos meses, el subsecretario de Inclusión Productiva, Javier May, reconoció que no contaban con las plantas, pero confiaba en la producción de los viveros de los gobiernos estatales.

La secretaria aseguró que se redoblarán esfuerzos y se contará con viveros comunitarios. El primer año el programa operó en Campeche, Chiapas, Durango, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En 2020 se suman Durango, Puebla, Quintana Roo, Campeche, Veracruz y Yucatán.