Viernes 31 de enero de 2020, p. 16

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia otorgó salvoconductos a dos funcionarios del depuesto presidente Evo Morales Ayma que se encuentran asilados en la residencia oficial de México en La Paz, de acuerdo con información ofrecida por esa oficina a medios bolivianos.

La canciller del gobierno de facto, Karen Longaric, confirmó por teléfono al diario El Deber que se emitieron los documentos en favor de César Navarro, ex ministro de Minería, y de Pedro Damián Dorado, ex viceministro de Desarrollo Rural y Tierras, toda vez que no existe ninguna demanda contra estas personas.

De acuerdo con información reportada por el canal de televisión abierta boliviano Unitel, ambos salvoconductos fueron entregados el miércoles. Con estos documentos los ex funcionarios pueden abandonar la embajada de México, ubicada en la zona sur de La Paz.