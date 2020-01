Georgina Saldierna

Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2020, p. 13

Lorenzo Córdova, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), pidió ayer reglas claras que den certeza a la forma en que la autoridad electoral deberá aplicar la revocación de mandato, la consulta popular y la relección de diputados que por primera vez se realizará en 2021.

Sobre la designación de cuatro nuevos consejeros que deberá hacer la Cámara de Diputados, demandó a los legisladores apostar por perfiles de personas que tengan un prestigio que perder y no uno que construir.

Al participar en la reunión plenaria de los diputados del PAN, que se realiza en Mérida, Yucatán, Córdova Vianello advirtió que si el Poder Legislativo no establece reglas claras sobre la forma como el órgano electoral debe aplicar las nuevas encomiendas constitucionales, el instituto tendrá que ejercer su facultad reglamentaria para hacerlas posibles.

Sin embargo, esto no es pertinente... que el árbitro de las contiendas electorales se vuelva legislador no es conveniente, ya que las reglas que dan certeza a un proceso electoral deben provenir del consenso de los actores que van a la contienda y no de un acto de la autoridad , subrayó.

Al impartir la conferencia Importancia de los órganos autónomos. INE: retos, riesgos, oportunidades, resaltó la relevancia política del nombramiento de los nuevos consejeros, pues tendrán a su cargo el arbitraje de las elecciones de 2021 y 2024.