Está bien que se combata la base del problema, es decir, la pobreza, pero esa no es una estrategia para solucionar la inseguridad, explicó el legislador.

Para promover el crecimiento económico, agregó que debe aprobarse una reforma fiscal que plantee una mayor tributación de quienes más ganan.

Bravo Padilla subrayó que MC planteará también la necesidad de que los programas sociales cuenten con reglas de operación para que su aplicación no se preste a interpretaciones. Por lo demás, el diputado y ex rector de la Universidad de Guadalajara se refirió a la designación de los cuatro nuevos consejeros del INE que deberá hacer la Cámara, y al respecto, puntualizó que si el partido mayoritario sigue los principios constitucionales para la elección, es decir, si se propone a ciudadanos con un perfil que garantice imparcialidad y certeza, no habrá problemas.

Pero si no es así, si se busca la cooptación del órgano electoral, eso traerá un desaguisado.