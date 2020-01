Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2020, p. 12

Mérida, Yuc., El dirigente nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador ha provocado un retroceso económico y pone en riesgo la salud de los mexicanos. En cuanto al crecimiento económico del país, dijo que el mandatario se encuentra con la realidad y ahora miente, engaña y distrae a los mexicanos , con tal de no reconocer que su estrategia no funciona.

Durante una reunión plenaria de senadores y diputados federales para marcar la agenda legislativa panista, realizada ayer en esta capital, el líder blanquiazul acusó que el mandatario se comprometió en el Plan Nacional de Desarrollo a que México crecería a 4 por ciento anual, y al seis porcentual al término del sexenio , pero la realidad es otra.