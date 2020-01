Al comenzar la reunió plenaria de los legisladores del tricolor, Juárez Cisneros sostuvo que es tiempo de unidad, pero también acotó que el partido no se ha desintegrado ni se ha hecho pedazos.

El ex gobernador de Guerrero también admitió que el PRI falló y cometió un error histórico al permitir que el poder se sirviera a sí mismo y no a los ciudadanos. El poder es para servirle a la gente, no para ponerlo al servicio del poderoso , abundó.

También consideró que en la etapa de reorganización en ese partido no debe haber espacio para la mezquindad ni para la exclusión y evaluó que sólo quien no quiera, no estará dispuesto a contribuir y retribuir con trabajo político .