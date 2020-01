E

n las entregas del 6 y 13 de diciembre pasado comenté críticamente la iniciativa de AMLO para reformar al artículo 4º constitucional (4C). En la primera, dije algo sobre lo que se debería hacer, pero no analicé el contenido actual y estructura del 4C, ni su ubicación en el conjunto constitucional, que es lo que me propongo hacer hoy. Antes echemos una mirada al todo de la Constitución. Como afirman Héctor Fix-Fierro y Diego Valadés en Hacia una Constitución reordenada y consolidada. Una propuesta del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM (en vol. VI de Derechos del pueblo mexicano. México a través de sus constituciones, 2016), hay que partir del hecho que el texto de la Constitución es cada vez más extenso, desordenado y descuidado : contiene disposiciones duplicadas, un uso variable e inconsistente de la terminología, particularmente en términos de derechos humanos; disparidades en el alcance y profundidad de la regulación; desorden y falta de sistema en la materia regulada; deficiente ubicación de las disposiciones constitucionales; y una extensión creciente, algunos artículos han adquirido las dimensiones de disposiciones propiamente reglamentarias . Los autores se preguntan, ¿qué hacer? Señalan que se han planteado en México cuatro opciones: continuar con la dinámica actual de reforma constitucional (que ha sido adoptada por la legislatura actual y por el gobierno de AMLO); una moratoria a la reforma constitucional que, según estos autores, no resuelve problema alguno; una nueva Constitución (que juzgaron inviable antes del vuelco electoral de 2018); y, por último, reordenación y consolidación del texto constitucional vigente, que es la propuesta que adoptan y desarrollan estos autores. Pero dejemos esta idea de revisar o rehacer toda la Constitución, vayamos al 4C.