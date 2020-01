Juan Carlos G. Partida

Corresponsal

Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2020, p. 28

Guadalajara, Jal., Familiares de pacientes con cáncer y hemofilia se manifestaron ayer frente a la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ) y el palacio de gobierno para demandar medicamentos. Según autoridades estatales, éstos ya se encuentran disponibles.

Los inconformes dialogaron con el secretario de Salud, Fernando Petersen, y con el gobernador Enrique Alfaro, de Movimiento Ciudadano, quien les informó que la administración que encabeza aunque no le corresponde , proveerá los fármacos, pero sólo por dos meses, porque eso no estaba en el presupuesto de nosotros .

Alfaro dijo a los familiares de enfermos, la mayoría niños con leucemia: Cueste lo que cueste y aunque no sea asunto de nosotros, yo voy a meterle recursos para comprar de inmediato todo lo que se necesite. Vamos a garantizar dos meses con recursos del estado, aunque insisto: eso no está en el presupuesto de nosotros, (pero) no puedo permitir eso para Jalisco .

El gobierno de Jalisco se niega a adherirse al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), al igual que los de Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León y Tamaulipas.