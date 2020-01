Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Viernes 31 de enero de 2020, p. 20

La confirmación del crecimiento nulo de la economía en 2019 es un dato poco relevante para el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien señaló que hay otras variables que le importan más: puede ser que no se tenga crecimiento, pero hay desarrollo y hay bienestar, que son distintos. A mí no me importa mucho, porque crecer puede significar que haya más dinero en unas cuantas manos .

Los temas económicos fueron predominantes durante la conferencia matutina y al Presidente no le incomodó el reporte del Inegi que ubicó en cero el crecimiento su primer año de gobierno. Yo tengo otros datos , respondió antes de soltar una carcajada. Estos parámetros los volvieron como la base, el fundamento para medir el desarrollo durante el periodo neoliberal , pero ahora importa más el desarrollo.