Lupita aguardará el fallo y espera que salga bien, pero si hay un castigo tendría que ver qué podría hacer, porque nada asegura que me lo podrían quitar. Es una realidad que mi camino (a Tokio) es más angosto y corto, me quita posibilidades , aunque no ha parado de entrenar para que, en caso de ser exonerada, buscar la marca de calificación en la primera competencia que tenga o en el Nacional de Chihuahua, en junio, si no estará pensando en el retiro definitivo.

Estoy consciente de que lo que pasó, ante el público y la gente, no lo voy a borrar y es algo que he tenido que aceptar y voy a vivir con eso. Es injusto que te llamen tramposa por posible contaminación (en alimentos). Hay atletas que sí hacen trampa y hay otros que infortunadamente tienen algún accidente. Yo soy inocente , admite la subcampeona olímpica en Río de Janeiro 2016.

El rostro de Guadalupe González ya no tiene el mismo brillo de antes, casi no sonríe y en sus ojos hay tristeza. Sabe que desde hace 13 meses, antes de ser sancionada por dopaje, estaba en la cima y su imagen de medallista olímpica y mundial se vino abajo para la marchista, quien tiene en mente el retiro si no recibe una resolución favorable por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) que amplió hasta el 31 de marzo el fallo final para levantar el castigo de cuatro años o cumplir la sentencia que la deja fuera de la justa veraniega en Tokio.

▲ La subcampeona olímpica reitera que es inocente tras ser sancionada por dopaje y espera poder ir a la justa veraniega. Foto Rosalía A. Villanueva

“Ha sido difícil y nada sencillo, pero cuando tú sabes quién eres, lo que has trabajado y te ha costado mucho estar donde he estado, te ayuda bastante. Saber que soy inocente me ha ayudado mucho, has soñado demasiado y creo que eso todavía no lo pierdo. Afortunadamente yo sigo con la esperanza de estar en Tokio.

Espero estar en mejores condiciones, no estoy como antes, sería una mentira, pero trato de que no me afecte , abundó la mexiquense de 31 años a pesar de que le retiraron los apoyos y cuenta nada más con el respaldo de su familia, del equipo con el que trabaja y la Secretaría de Marina.

Antes del resultado analítico adverso con el esteroide Trembolona con el que le fue notificado el pasado 16 de noviembre de 2018, Lupita González dijo haber pasado numerosos controles de dopaje.