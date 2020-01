Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Jueves 30 de enero de 2020, p. 31

Mónica es paciente del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez y vive con epilepsia. Aunque toma cinco medicamentos distintos al día, presenta cuatro o cinco crisis convulsivas.

En diciembre, una doctora le dijo que se realizaría un procedimiento para identificar dónde se originan las crisis , pero no garantizaba mejoría alguna. No importa: no puede pagar los 114 mil 240 pesos que cuestan los materiales (electrodos y cables, entre otros) necesarios para la intervención.

En la consulta del mes pasado, la doctora dio a Mónica el teléfono de una persona, otro médico al parecer, quien hizo la cotización de los insumos que se requieren. La Jornada tiene copia del documento con logotipo de la empresa Neurogama, Bienestar Neurológico, con fecha 26 de diciembre de 2019, el cual especifica que al costo se debe agregar el IVA. El tiempo de entrega es de 20 días, si hay disponibilidad en inventario, y la cotización tiene vigencia de un mes.

Este es sólo uno de los casos de pacientes de ese instituto que se quedan sin la posibilidad de mejorar su salud por falta de dinero, ya que tienen que pagar por insumos o la renta de equipos para cirugía.

Trabajadores de ese nosocomio aseguraron que antes, sólo de manera esporádica se recurría a la renta de equipos, pero se generalizó desde que Miguel Ángel Celis llegó a la dirección en febrero de 2017.