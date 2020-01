Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Jueves 30 de enero de 2020, p. 9

La rifa del avión presidencial enfrenta diversos obstáculos legales que impiden su realización, entre ellos que el Estado mexicano todavía no termina de pagar la aeronave y por lo tanto no puede ceder algo que no le pertenece, además de que la ley de la Lotería Nacional faculta a ese organismo únicamente para rifar bienes monetarios, pero no materiales, señaló Agustín Ramírez, experto en temas de derecho administrativo.

Para que pueda llevarse a cabo un procedimiento de esta naturaleza (una rifa) se necesita en primer lugar tener la propiedad del bien, ese es un elemento jurídico insoslayable, pero hasta donde sabemos, dicho bien todavía no es del dominio público del Estado , apuntó el profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Anáhuac.

Si bien es cierto que Banobras dio el financiamiento, es una aeronave que será adquirida por el gobierno federal hasta que se liquide. Mientras tanto, está en arrendamiento y, como tal, las autoridades no tienen derecho a que otorgue a alguien más. Hay que ver cómo lo van a resolver, pero no veo de qué manera alguien que no es propietario de un bien haga un procedimiento de sorteo del mismo.

Además de lo anterior, Ramírez manifestó sus dudas sobre la manera en que se llevaría a cabo la rifa, pues la Lotería Nacional para la Asistencia Pública es un organismo que sólo tiene facultades para llevar a cabo sorteos de bienes monetarios, no materiales, como en este caso el avión presidencial.