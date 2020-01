¡Cómo se imaginan que vamos nosotros a dejar sin poder asistir a un albergue a religiosos, a miembros de la sociedad civil, de organizaciones sociales! No, si aquí estamos dando la cara todos los días . Señaló que corresponde a la Secretaría de la Función Pública investigar si se cometió una infracción con esa medida, desconocida el miércoles por Gobernación.

“En los momentos de crisis, junio del año pasado, el promedio era de 140 mil migrantes al mes. Actualmente, con lo de la caravana, está en menos de 40 mil… La cooperación para el desarrollo está ayudando mucho a atemperar el fenómeno migratorio. Mientras más se invierta en desarrollo en Centroamérica, en nuestro país, menos flujos migratorios van a haber”. Señaló que en el INM “no tienen por qué impedirle a nadie la entrada… Si hay abusos, de inmediato corregirlos. Nada de medidas coercitivas, no somos conservadores. Antes así actuaban, por eso calienta cuando nos quieren confundir.

Momentos antes de que Trump firmara en Washington el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, López Obrador ratificó que actúa conforme al mandato que recibió de la gente en las consultas a mano alzada que realizó en plazas públicas. En este marco, desde Palacio Nacional instruyó al titular del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, no impedir el acceso de religiosos y de organizaciones civiles a las estaciones migratorias.

Pidió no olvidar que aquel país vive un proceso electoral. “No tenemos que actuar con balandronadas… Amor y paz. Aunque nos cuquen, no nos vamos a enganchar”.

El jefe del Ejecutivo federal, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que no se confrontará con el gobierno de Estados Unidos ni con el presidente Donald Trump, después de que éste dijo que México está pagando el muro fronterizo.

López Obrador resaltó la buena relación que mantiene con Trump y pidió no olvidar que no tenemos por qué meternos en asuntos electorales de Estados Unidos. No queremos pelear, amor y paz , subrayó, al tiempo que hizo con ambas manos esa señal de fraternidad.

Afirmó que sus adversarios querrían que se confrontara con el mandatario estadunidense; aquellos “que dejaban pasar armas y llegaban a acuerdos con el gobierno estadunidense, los que están callados ahora que está detenido –en aquella nación– (Genaro) García Luna (ex secretario de Seguridad Pública en el sexenio de Felipe Calderón).

Nosotros gobernamos por mandato del pueblo, no llegamos a la Presidencia por un fraude electoral. Tenemos legitimidad suficiente y sabemos que debemos gobernar haciendo valer la Constitución, los principios de no intervención, de autodeterminación de los pueblos. Somos un país libre, soberano, pero no tenemos por qué actuar con balandronadas .

Afirmó que los desajustes, enojos, desquiciamientos son porque no se entiende la nueva realidad.

Luego aplicó una consulta en el salón Tesorería: “Que levanten la mano los que piensen que debemos actuar con prudencia, con calma… la mayoría”, dijo al ver que alzaron la mano algunos de los llamados youtubers.

López Obrador reiteró su respeto para quienes, como el diputado Porfirio Muñoz Ledo, han criticado la política aplicada en la frontera sur.