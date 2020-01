H

ablaron de haber hecho enojar a la misma persona, aunque no dieron nombre, apellido o algún indicio más o menos firme, dejando todo intencionalmente a la imaginación sexenal: Brozo, sentado en escalinatas con la Casa Blanca como fondo y con una cartulina de solicitud de empleo en el suelo, al habla telefónica con Carlos Loret de Mola, ambos ex compañeros en Televisa durante muchos años, no sólo en programas por separado, sino en concurrencias como la mesa de análisis político llamada Tercer Grado.

En una parte de ese diálogo actuado, Loret pregunta por teléfono a Brozo: ¿Dónde andas? , a lo que el payaso de los verdes pelos contesta: Aquí en Washington, hermano . Enseguida Loret lanza: ¿pues a quién hiciste enojar? , y el personaje de Víctor Trujillo juguetea: al mismo que hiciste enojar tú, no te hagas que la virgen te habla .

Una primera lectura podría sugerir que el comediante y el periodista se estuviesen refiriendo con intencional indefinición al presidente Andrés Manuel López Obrador como el personaje al que habrían hecho enojar y, por ello, habrían tenido que emigrar, en una suerte de presunto exilio. De ser así, mucho ayudaría a la credibilidad de los nuevos participantes en un proyecto informativo en Estados Unidos, LatinUs, que dejaran de lado el retozo verbal y dieran pruebas de tamaño agravio del máximo poder político mexicano, si así hubiera sido y pudiese demostrarse.

También podría ser que Brozo y Loret se refirieran a alguno de los poderosos directivos de Televisa, ya no sólo Emilio Azcárraga, que se hubiesen enojado por causas no precisadas hasta ahora, pero que los colocaron fuera de las pantallas de la televisión abierta con más audiencia en el país: Brozo terminó el último día de 2016 una relación de 15 años con Televisa, en un ajuste de programación que incluyó a Adela Micha y a Joaquín López Dóriga. Su programa más reciente, en la continuidad de 25 años de El mañanero, estuvo en la estación radiofónica Aire Libre, pero terminó en noviembre del año pasado.