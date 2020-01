Para no imponer la fuerza que representamos los 64 millones de cuentas individuales además de los 8 millones de pensionados y jubilados le reiteramos la petición de que una vez que nos oiga en una mesa de análisis y solución resolvamos los problemas de los sistemas de pensiones.

Con indignación y preocupación recibimos la resolución de la Fiscalía General del estado de Puebla para cumplir con la orden de aprehensión del defensor Miguel López Vega, quien fue detenido el pasado 24 de enero. Ahí se le imputan los delitos de oposición a que se ejecute una obra pública y ataque a las vías de comunicación y a la seguridad de los medios de transporte . No nos extraña esta resolución viniendo de un gobierno que dice ponderar el interés público, pero que en los hechos sirve a los intereses particulares de las corporaciones. El gobierno de Barbosa y múltiples empresarios buscan desarrollar el corredor industrial de Huejotzingo y generar un polo de desarrollo que en su implementación implica urbanización, descampesinización, despojo del territorio, contaminación de los cuerpos de agua y afectación a la diversidad biocultural. Por eso está preso Miguel, quien se ha opuesto a los megaproyectos en la región y ha defendido los derechos colectivos del pueblo nahua frente a los intereses de particulares con la complicidad del gobierno del estado. Exigimos su libertad inmediata, basta ya de criminalizar a los defensores de la vida, y alto a la continuidad de una política opuesta a los intereses del pueblo.

Los palestinos, ONU y demás fuerzas multilateralistas deben convocarse para que el acuerdo de los gobiernos de Estados Unidos e Israel no sea el que impere transgrediendo aún más los derechos del pueblo palestino, el de obtener su propio Estado libre y soberano.

El susodicho acuerdo, llamado del siglo, en ninguna parte considera regresar o desocupar los territorios obtenidos por la fuerza. El mandatario palestino, Mahmoud Abbas, rechazó categóricamente la propuesta y les dijo a ambos –Trump y Netanyahu– que Jerusalén no está a la venta, y que no negociarán sus derechos.

Señor Presidente: escuche a la parte del pueblo que está siendo afectada por las Afore, por la aplicación de la UMA y por la rapiña de empresarios que registran a sus trabajadores con un salario mínimo independientemente del salario real que devenguen.

Francisco Muñoz Apreza

¿De quiénes son las riquezas?

Oxfam evidenció que mientras más de la mitad de la población vive con menos de 5.50 dólares al día, los 22 hombres más ricos del mundo poseen mayor riqueza que todas las mujeres de África.

En México: Carlos Slim Helú (América Móvil), Germán Larrea (Grupo México), Ricardo Salinas (Tv Azteca), Alberto Baillères (Grupo Bal), Eva Gonda (Femsa) y María Asunción Arumburuzabala (Tresalia Capital). En conjunto, reúnen una fortuna de 108 mil 100 millones de dólares.

Plantearlo así es una gran trampa. Es importante leer bien y completo lo anterior, sobre todo lo que está entre paréntesis. Como ejemplo, veamos a Carlos Slim Helú (América Móvil), esa gran fortuna pertenece al que está en el paréntesis, que no es una persona, es un consorcio compuesto por miles de personas, accionistas y empleados. El señor Slim no trae la riqueza en su bolsillo ni la tiene almacenada en un arcón secreto, come tres veces al día, se pone un traje, calcetines y zapatos y se va a morir igual que cualquiera, y cuando esto suceda, América Móvil seguirá viviendo y creciendo con sus accionistas y empleados. Entonces ¿de quién es esa gran riqueza . El señor Slim es el usufructuario temporal, el administrador, el CEO.

En el extraordinario mundo en que vivimos y del que vivimos es el más claro ejemplo de generosidad, su patrimonio es de todos, ni tiene preferidos ni rechaza a nadie.

Habitamos la Tierra, temporalmente, en este breve viaje de la existencia, efímeros usufructuarios, sólo estamos de paso, nada es de nadie. Aunque tengamos un título de propiedad, no tiene validez legal al cruzar la misteriosa frontera que marca el final de la vida. Sólo entendiendo esto podrá lograrse un mundo de amor, y sólo el amor podrá lograr la armonía entre los seres humanos. La igualdad no existe, ni en lo humano ni en la naturaleza, pero la armonía sí es posible en el amor.

Carlos Noriega Félix, El Almanauta

Por un pacto de Estado con las mayorías

En toda la historia del sistema capitalista el gran paradigma de la clase trabajadora en el mundo ha sido su compactación unitaria elemental y en México no es la excepción. En un límite espeluznante en el que el capitalismo imperialista y su modelo más sanguinario, el monetarismo neoliberal, tienen en vilo a la humanidad y al propio planeta, nos apremia una urgente narrativa política, concreta y deliberativa, que nos trascienda más allá de lo matices ideológicos.

El mandato electoral de 2018, claro y contundente, al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sin embargo no logra cuajar, cooptado por la oligarquía financiera y acechado por la política. Siguen intactos el régimen anterior, la política económica neoliberal y el terror de la inseguridad y sólo es posible aniquilarlos vía un pacto de Estado con las mayorías; es esto lo que hay que arrebatarle, no somos espectadores, tenemos proyecto y alternativas para trascender esto.

Desde 2003, en todo el país y en la Ciudad de México, todos los sectores del movimiento social han marchado y han colocado este mitin, cuantitativa y cualitativamente, al par del primero de mayo. La convocatoria es el 31 de enero alas 16 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo. El sustancial, qué y cómo de unidad estrictamente política. Es romper nuestro propio paradigma.

Ismael Cano Moreno, Congreso Social hacia un nuevo constituyente

Conflictos socioambientales

Francisco Javier Guerrero