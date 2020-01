David Brooks

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 30 de enero de 2020, p. 23

Nueva York. La principal amenaza para Donald Trump en su juicio político ya no son sus acusadores demócratas, sino sus ex colaboradores, con una batalla que ha estallado entre la Casa Blanca y su ex asesor de Seguridad Nacional, mientras sus abogados emplearon ayer un argumento generalmente usado para defender a líderes autoritarios.

En el primer día de dos programados para preguntas de los senadores a los equipos de defensa y los diputados-fiscales en el Senado, que funciona como tribunal para el tercer juicio político a un presidente en la historia del país, la principal batalla se da en el Capitolio entre la Casa Blanca y John Bolton, quien fue asesor de Seguridad Nacional de Trump hasta septiembre de 2019.

Las filtraciones de segmentos de un libro de Bolton que se publicará en marzo y que ponen en duda la narrativa central del presidente y sus aliados en este juicio –ya que el ex asesor afirma que Trump sí condicionó el apoyo oficial de Wa-shington al nuevo régimen ucranio a cambio de que le hicieran un favor para dañar a sus contrincantes demócratas en la elección de este año– siguen amenazando el control de este proceso por la Casa Blanca y el liderazgo republicano y su objetivo de llevarlo a una pronta conclusión, si es posible esta semana, y evitar la comparecencia de más testigos y nuevos documentos que tanto desean los demócratas.

El Senado debe empezar a debatir y votar sobre el asunto de más testigos y documentos el viernes, y mientras la batalla entre la Casa Blanca y su ex empleado Bolton se intensificó con ataques directos de Trump contra su ex asesor, junto con una carta enviada por la Casa Blanca a la editorial de Bolton buscando frenar la publicación del libro.

La carta, enviada la semana pasada pero hecha pública ayer, advierte que el libro contiene información clasificada que no puede ser publicada o de otra manera divulgada públicamente sin borrar esta información clasificada .

Esta mañana, Trump atacó a su ex asesor en un par de tuits, cuestionando el porqué escribir un libro tan repugnante y falso , y señalando que él lo despidió (Bolton dice que renunció) porque ya estaríamos en la Sexta Guerra Mundial si hubiera aceptado sus consejos. En otro tuit recordó que Bolton no podía ser ratificado por el Senado para ningún puesto y que le rogó por ese nombramiento de asesor de Seguridad Nacional, el cual le dio a pesar de que muchos estaban en contra.

Al mismo tiempo, tuiteó un mensaje a los senadores republicanos para que no caigan en el juego demócrata y eviten convocar a más testigos.

Dentro del Senado convertido en tribunal para el juicio político, el abogado estrella de Trump, profesor emérito de leyes de Harvard Alan Dershowtiz, quien ha insistido en que el abuso de poder sí amerita el impeachment, ofreció ayer un argumento que provocó alarma entre algunos observadores al afirmar que un presidente que está actuando en el interés público no puede ser sometido a un proceso de destitución.