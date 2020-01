Warren Buffett deja el negocio de los periódicos

El conglomerado Berkshire Hathaway, propiedad del inversor estadunidense Warren Buffett, acordó vender su negocio de periódicos a Lee Enterprises por 140 millones de dólares, abandonando una industria que el multimillonario inversor defendió durante largo tiempo, a pesar de que su panorama económico se deterioraba.

La transacción incluye 31 matutinos y varios semanarios propiedad de BH Media Group, como el Omaha World-Herald de Nebraska –donde está la sede de Berkshire– y el Buffalo News, un diario del oeste de Nueva York que Berkshire compró en 1977.

Se espera que la venta se cierre a mediados de marzo.

En mayo de 2018, Buffett comentó a los accionistas que sólo The Wall Street Journal, The New York Times y posiblemente The Washington Post tenían modelos digitales lo suficientemente fuertes como para contrarrestar la caída de la circulación impresa.