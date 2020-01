Alonso Urrutia y Alma E. Muñoz

Periódico La Jornada

Jueves 30 de enero de 2020, p. 16

El incumplimiento en las metas de producción de Petróleos Mexicanos durante 2019 obedeció en gran medida a las adversidades meteorológicas registradas en el Golfo, aseveró el director de la empresa, Octavio Romero Oropeza, quien matizó la situación con el argumento de una reprogramación de objetivos para alcanzar una extracción de 1.8 millones de barriles diarios (mbd) en marzo al incorporar nuevos campos petroleros.

Romero Oropeza se refirió además a los efectos del huachicoleo, cuyas repercusiones en la producción de gas derivaron en una pérdida de mercado de la empresa de hasta 46 por ciento en el momento más álgido del problema, entre enero de 2016 y julio de 2019. Destacó que el mayor impacto de las tomas clandestinas es paralizar la producción de Pemex y aunque los beneficiarios principales del crimen son los competidores, descartó tener elementos suficientes para acusarlos de sabotaje.

Durante una conferencia que se prolongó más de tres horas, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó una vez más la emisión de nuevas rondas petroleras, pero ratificó la vigencia de los 110 contratos otorgados, a pesar de que habría elementos para cancelarlos dado que no hay producción. No queremos generar ningún tipo de confrontación. Nos importa mucho que haya confianza, no queremos pleito .

El mandatario explicó por qué se abren espacios para la inversión de la iniciativa privada en el sector energético, que abarcan contratos con Pemex para servicios de exploración, perforación y transporte de hidrocarburos, pues Pemex carece de equipos para los dos primeros casos y adquirirlos hubiera dilatado recuperar la producción. Señaló que la petroquímica es otro amplio espacio de inversión, además de la participación privada en 46 por ciento del mercado de electricidad.