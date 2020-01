Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 30 de enero de 2020, p. a11

El crecimiento de la multipropiedad en la Liga Mx, ahora con tres grupos empresariales, intenta evitar escándalos por la procedencia de los recursos, luego de que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investiga a los clubes mexicanos, aunque al mismo tiempo deja abierta la puerta a un conflicto de interés en lo deportivo, dijo Francisco San José, catedrático de mercadotecnia de la Escuela de Ciencias del Deporte de la Universidad Anáhuac.

Se cambia el modelo de negocios para que ahora sean grupos empresariales los dueños y no personas físicas. Hay que pensar, ¿de dónde viene el dinero? Un club no es barato. Pero en lo deportivo se corre el riesgo de que se manipulen los resultados. Es lamentable y más porque pareciera que no le incomoda a la FIFA , señaló.

En 2013, Decio de María, entonces presidente de la Liga Mx, advirtió que la multipropiedad debería desaparecer del balompié mexicano y dio un plazo de cinco años para que los empresarios vendieran los clubes. No obstante, la Liga ha sido muy permisiva y se ha fomentado la adquisición de varios equipos por un mismo dueño: ahora se pasó a tener de dos a tres grupos con más de un club , indicó San José.

El torneo Clausura 2020 comenzó con la expansión de la multipropiedad luego de que Grupo Caliente compró la franquicia de Querétaro. La empresa de la familia Hank Rhon también es dueña del plantel de Xolos, así como de Dorados, del Ascenso Mx.