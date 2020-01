Afp

Periódico La Jornada

Jueves 30 de enero de 2020, p. 6

Río de Janeiro. La actriz brasileña de telenovelas Regina Duarte, nueva secretaria de Cultura del presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, se define ‘‘conservadora’’, pero promete trabajar para ‘‘pacificar’’ al mundo artístico sacudido por los ataques de los sectores más radicales del gobierno.

Duarte, de 72 años y 50 de carrera en Tv Globo, sustituye al dramaturgo Roberto Alvim, quien preconizaba una ‘‘cruzada cultural’’ contra las influencias de izquierda hasta que fue destituido por pronunciar un discurso oficial con referencias nazis.

Regina Blois Duarte nació el 5 de febrero de 1947 en Franca, Sao Paulo, en una familia de cuatro hermanos, padre militar ‘‘de valores éticos rígidos’’ y una madre ‘‘religiosa’’, ama de casa.

Dueña de una voz dulce y sonrientes ojos marrones, debutó a los 14 años en teatro, incursionó luego en la publicidad y de allí saltó a la pantalla chica, de donde prácticamente nunca se apartó.

Es conocida popularmente como ‘‘la noviecita de Brasil’’, apodo que ganó en los años 70 tras interpretar casamientos y romances que encantaron al país, como Veu de Noiva (Velo de novia, 1969) y Minha Doce Namorada (Mi Dulce Novia, 1971).

Alineada con la derecha

En sus 30 aceptó el papel que daría a su carrera nuevos matices: Malu Mulher (Malú mujer, 1979), una socióloga divorciada que luchaba por su independencia afectiva y financiera mientras criaba una hija adolescente en el Brasil patriarcal de los años 80.

Siguiendo un guion que abordaba temas silenciados en la televisión de esa época (aborto, orgasmo femenino, separación y violencia doméstica), cuenta que muchos hombres en la calle la acusaban de querer ‘‘subvertir a la familia brasileña’’.

Pese a las posturas progresistas de su personaje –y a que algunas de las vivencias de la ficción se espejaban en su vida real– Duarte afirma que jamás se consideró feminista.

‘‘Nunca me declaré feminista, incluso interpretando a Malu. Me parecía que no era por ahí, que había caminos intermedios’’, dijo en 2019 en el programa Conversa com Bial.