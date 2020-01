El investigador emérito definió un segundo factor que contribuyó a la caída de Tenochtitlan: el económico. ‘‘Los tributos que debían dar los pueblos conquistados por los mexicas eran un desangre enorme para ellos (cada 80 días los vencidos llevaban cargas de maíz, frijol, calabaza, materias primas, pieles, entre otros productos); de ahí la razón, obvia, de que cuando aparecen los españoles, esos pueblos se unen a ellos para liberarse del yugo del imperio.

‘‘El tercer factor fue el militar: ambos lados tenían sus estrategias de guerra. Pero luego de varios combates, cuando los españoles son sitiados en el palacio de Axayácatl, Cortés obliga a Moctezuma a que se asome en lo alto del edificio para calmar a las huestes mexicas. Ahí se da otro mito de la historia que hay que analizar. Según la versión española los mexicas arrojaron piedras al tlatoani, y una de ellas lo deja malherido, lo meten al palacio y muere por esas heridas.

‘‘Pero la versión indígena es diferente: quienes mataron a Moctezuma fueron los españoles. Lo dicen varias fuentes. En lo personal creo esta versión porque a los españoles ya no les servía Moctezuma, Cuitláhuac había sido designado el nuevo tlatoani y Cortés estaba ideando cómo escapar en la famosa Noche Triste. Dicen que fue Diego de Alvarado quien mató a Moctezuma; me inclino por esa versión, ya era un estorbo para ellos.”

Epidemia de viruela diezmó a la población

La cuarta causal que Matos identifica como relevante para explicar la caída del imperio mexica (que se consumó el 13 de agosto de 1521) fue la epidemia de viruelas que asoló a la población de Tenochtitlan: ‘‘Cuitláhuac fue víctima de esa enfermedad, y aunque eligieron a un nuevo tlatoani, el joven Cuauhtémoc, ya se encontraban en desventaja para enfrentar a los invasores. Según referencias históricas, fueron 67 mil personas las que murieron en combate, 50 mil por hambre y millones por las viruelas”.

Con imágenes de mapas, códices, láminas y pinturas, Matos ilustró su conferencia y entusiasmó al público que preguntó sobre la Malinche, a lo que el investigador respondió: ‘‘Fue una mujer de cultura excepcional a la que no se le debe calificar de traidora, ya que no era mexica, sino hija de caciques de Coatzacoalcos; los mexicas no eran su pueblo, así que no los traicionó, como tampoco a los tlaxcaltecas o a los totonacas, en esa época los pueblos no eran una unidad”.