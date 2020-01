En conferencia de prensa, Gabastou puntualizó que el oseltamivir, útil en el tratamiento de influenza, no funciona con el coronavirus. Y respecto de una posible vacuna, si bien ya se iniciaron las investigaciones científicas, los resultados podrían tenerse en seis meses o en los siguientes años.

Puntualizó que la OMS podría o no declarar la emergencia internacional, pero para México no habrá ningún cambio, ya que no se ha confirmado ningún caso de la infección.

Influenza: atención concentrada

Alomía dijo que, por ahora, en México la atención del sistema de salud está concentrada en la influenza, cuya circulación se intensifica durante las dos últimas semanas de enero y las primeras de febrero. Indicó que con base en los datos de los casos confirmados en laboratorio (2 mil 241) se estima que a escala nacional se han registrado más de 73 mil afectados con algún virus de la gripe de invierno.

Respecto al nuevo coronavirus, explicó que con base en la información disponible hasta ahora de que entre 75 y 85 por ciento de los casos son leves, estos pacientes –de llegar el virus a México– podrían ser atendidos en unidades médicas de primer y segundo nivel (clínicas y hospitales generales).

El funcionario de la Ssa, designado vocero para el tema del coronavirus, también mencionó que el sistema de vigilancia epidemiológica mantiene monitoreo constante para identificar casos sospechosos y los lugares donde se generen.