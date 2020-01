T

erminó un año entero (2019) de crítica feroz y maximalista a todo lo que provenga de Palacio Nacional. Los días y semanas que han transcurrido de este 2020 apuntan a continuar empeñados en la misma tarea. No habrá siquiera una tregua temporal que permita replantear posturas. Cierto que, los efectos disolventes, que se aprecian detrás de dicho esfuerzo contestatario, no encuentren resonancia alguna en las opiniones de la mayoría. Han, eso sí, llevado hasta el paroxismo, a una capa poblacional –esa situada en la cúspide de la pirámide (10 por ciento) económica– cuyas opiniones son hasta violentamente epidérmicas. La erisipela que causan los dichos y acciones presidenciales ya la llevan incrustada en lugares recónditos.

La crítica cotidiana, terminal, condenatoria y burlona que se extiende por todos los medios de comunicación masiva es, por lo demás, previsible. Contiene buena dosis de raquitismo conceptual que no ayuda a extender sus impactos. No logra penetrar en auditorios diversos a los que, usualmente, les remueve sus escozores. Pero la perseverancia de los emisores, acompasada con nueva iracundia, es notable.

Siempre van, críticos y opositores, en la retaguardia. No cuajan ni insertan en sus argumentos una mirada que atraiga a contingentes que buscan o deseen oír una disidencia propositiva iluminadora de rutas alternas. No, eso no aparece por ningún lado, sólo lo que se desprende al contrariar al oficialismo que, por lo demás, va presuroso a consolidar sus posiciones. Las debilidades de la crítica se van haciendo obvias con la persistente repetición. Son, además, circulares en sus sustentos. Vuelven, una y otra vez, sobre los mismos supuestos y pierden el ardor que se requiere para atraer adeptos. En esencia, la crítica se da por bien servida cuando recala sobre las que parecen verdades consagradas: ubícuitas, entendidas a cabalidad por cualquiera y con experiencias probadas como apoyo.