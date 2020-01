Néstor Jiménez y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 13

Alfonso Ramírez Cuéllar, nombrado el fin de semana presidente provisional de Morena en un Congreso Nacional Extraordinario, acusó que por meses la anterior dirigencia, encabezada por Yeidckol Polevnsky, ha preferido estar en los tribunales, judicializando al partido, en lugar de estar cerca de la población y la militancia.

Aunque el legislador con licencia anunció que en breve acudirá a la sede nacional del partido, en Santa Anita 50, colonia Viaducto Piedad, aún no hay notificación entre los empleados de algún cambio. En la práctica siguen siendo Polevnsky y su secretario de finanzas, Joel Frías Zea, quienes controlan los inmuebles de Morena y los recursos económicos.

En tanto, Polevnsky insistió en que sigue siendo la secretaria general en funciones de presidenta del partido. Al ser entrevistada luego de participar en un acto por el 167 aniversario del natalicio del poeta y revolucionario cubano José Martí, afirmó que en los próximos días se interpondrán los juicios de defensa de los derechos de los integrantes de la dirigencia que se pretendió remover en el congreso del domingo.