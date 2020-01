En medio de la disputa por el poder en esa fuerza política, Delgado sostuvo que sólo participará en la elección de la dirigencia si es por encuesta, pero en el congreso de Morena el domingo se votó en contra de esa opción. En cualquier otro escenario, no participaré, porque estoy seguro de que no va a salir bien , subrayó.

Preferimos mantenernos al margen, sólo veremos asuntos legislativos , comentó el coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal. Explicó que la decisión de no involucrarse en asuntos partidarios se debe a que dentro de la bancada hay simpatías por la mayoría de los candidatos que aspiran a la dirigencia nacional y tendrían que invitarlos a todos.

El grupo parlamentario de Morena en el Senado inicia hoy su cuarta reunión plenaria, previa al nuevo periodo de sesiones, en la que se reunirá con el Presidente de la República y los funcionarios relacionados con la agenda a dictaminar. No invitarán a ese encuentro a la dirigencia partidista, debido al conflicto interno que se vive en esa fuerza política.

También se le preguntó al diputado Delgado a quién invitará a la plenaria de los diputados que inicia este jueves, si a Ramírez Cuéllar o a Yeidckol Polevnsky, quien insiste en que es secretaria general con carácter de presidenta del partido. Pues no sé, a los dos. No nos vamos a meter, no somos quién para decidir. Mejor invitamos a todos y ya, se acabó , respondió.

Según Delgado, la disputa interna en Morena se debe a que a un sector le ganó la ambición y no aceptó la recomendación presidencial de resolver la elección de la dirigencia mediante una encuesta.

En la agenda de trabajo de la plenaria de Morena en el Senado se prevé un desayuno mañana con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con quien analizarán las iniciativas que aún faltan de la agenda del Ejecutivo.