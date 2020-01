Siguiendo el principio pro persona, creo que los datos biométricos en posesión del INE pueden ser aprovechados por el Estado para garantizar otros derechos de los ciudadanos y no sólo los político- electorales. Por ejemplo, en el caso de las personas desaparecidas, en la investigación de delitos y en general en la facilitación de los trámites y servicios del gobierno.

Sobre el debate de los datos biométricos, el presidente del Inai, Francisco Acuña Llamas, aclaró que el organismo no puede pronunciarse sobre el particular en tanto no forme parte de esta discusión de una forma más directa.

“Nosotros estamos preparados para sentarnos en mesas técnicas y analizar las consideraciones… No debemos pronunciarnos hasta no ser parte de la cuestión de manera más directa.”

–¿Se tendría que preguntar a los ciudadanos si están de acuerdo en que el INE entregue a Gobernación los datos?

–Una cosa es el consentimiento, el cual se expresa individualmente, y la otra está sujeta a una valoración técnica de muy alto nivel en la que deben participar no sólo las partes involucradas, sino incluso llamar a otros expertos y especialistas que ayuden a liberar técnicamente todos los problemas que pudiera representar esa cuestión, dijo Acuña.