Alma E. Muñoz y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de enero de 2020, p. 3

Tres días antes de que venza el plazo legal, 21 gobernadores se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), y de los 11 que se han pronunciado en contra, cinco consintieron en que el gobierno federal realice la compra consolidada de insumos médicos. Esta opción ha sido rechazada por Aguascalientes, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Tamaulipas y Jalisco.

Ante las resistencias, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, insistió en que la estructura del sistema en gobiernos anteriores estaba encaminada a privilegiar los intereses particulares sobre los públicos, a tener oscuridad en los distintos procesos administrativos .

En tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador resaltó: Hay casos donde los hospitales estaban tomados por las empresas. Los directores de algunos institutos, hospitales, tenían en sus oficinas hasta sus emblemas .

López-Gatell señaló que de los seis mandatarios que se opusieron a conceder al gobierno federal la facultad de organizar las compras consolidadas se demostró, con base en leyes locales, que si interrumpen compromisos contractuales podrían tener penalizaciones .

Sin ofrecer detalles, en la conferencia en Palacio Nacional expresó que unos contratos están por vencer y otros estarán vigentes varios años.