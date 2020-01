Por otro lado, el índice de la Bolsa Mexicana de Valores subía 0.97%, a 44 mil 563.56 puntos, con un volumen de 35.6 millones de títulos negociados, de acuerdo con Reuters.

Ombudsman social

Asunto: el Fobaproa de las Afores

Escribo con cierto coraje y mucha preocupación. Recientemente consulté mi saldo en Profuturo, donde estoy incluso ahorrando voluntariamente. Dichas consultas arrojan disminuciones importantes. Del 24 al 28 de enero de 2020 muestran una disminución de mil 485 pesos. He llamado a la Afore Profuturo y comentan que es debido a minusvalías por acciones del gobierno federal, que ocurre a todas las Afores en estas fechas, debido al cambio generacional que se está dando y que no es responsabilidad de ellos. Me advierten que harán todo lo posible por recuperar estas minusvalías; sin embargo, si me cambio de Afore, estas minusvalías serían perdidas definitivamente. ¿Sería tan amable, por favor, de darme su opinión y comentarme si es cierta esta versión? ¿Habrá alguna manera de protestar o solicitar ayuda al gobierno de la 4T? Yo tengo confianza en el Presidente, pero entiendo que no es fácil combatir décadas de robo y abuso de los delincuentes de cuello blanco.

Ing. German Sánchez Molina /Puebla

R: La Amafore –asociación de Afores– colocó a su ex presidente, Carlos Noriega Curtis, como regulador de las mismas Afores en la Secretaría de Hacienda, cuando era titular Carlos Urzúa. El sustituto Arturo Herrera lo sostuvo. El resto es historia.

Twiteratti

Cuando @sergioaguayo describió a Humberto Moreira por su hedor corrupto , se quedó corto. Él y su hermano Rubén entregaron a Coahuila al crimen –que cometió la mayor masacre del país– y abandonaron a los mineros. Otro corrupto –ahora un juez– les hace el juego. ¡Solidaridad!

Témoris Grecko / @temoris

