Microsoft le pide acceso a documento, acusa

ara escribir mi artículo de ayer, bajé del portal del Foro Económico Mundial (FEM-Davos) su nuevo manifiesto. En el momento en que di click en guardar , apareció una ventana que decía: Microsoft requiere acceso a ese documento . El aviso no daba opción entre sí o no; tampoco podía cancelar el aviso: era sí o sí. Podría haber apagado mi equipo, fuera del modo normal, pero el documento no habría podido ser guardado.

Accedí al requerimiento, pues estaba trabajando sobre el tema del capitalismo de las partes interesadas contenido en ese documento. Microsoft, por supuesto, no necesita pedirme acceso a un documento público. ¿De qué se trata? ¿Por qué tiene que registrar mi trabajo? Sí, soy una voz opuesta a las tesis y posiciones de quienes participan en el FEM: ¿algún problema? Microsoft me espía, y me lo anuncia. ¿En qué consiste su amenaza?

José Blanco

Respaldo al magisterio combativo michoacano

La sección 18 es un contingente consolidado de la CNTE y participante activo en las tareas de solidaridad internacional desplegadas por la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública.

En momentos en los que a nivel nacional hay disputa por la construcción de frentes sociales, que impulsen propuestas antineoliberales que contribuyan a cambiar la correlación de fuerzas a favor de los trabajadores y de nuestro pueblo, se orquestan desde el poder, tácticas y estrategias para dividir el accionar del magisterio democrático de Michoacán y con ello disminuir su fuerza y debilitar a la CNTE. Pedimos a los maestros de la sección 18 encontrar caminos democráticos para dirimir las discrepancias, poner por delante los intereses de la base, recuperar los principios y respetar las instancias de gobierno seccional, sin abandonar la crítica y exigencia de renovación seccional.

Repudiamos la injerencia del gobierno de Silvano Aureoles en los asuntos internos de la sección y rechazamos los actos de violencia como instrumento de intimidación para desalentar la participación organizada y combativa del magisterio michoacano en el relevo seccional.

Por la sección mexicana de la Coalición Trinacional en Defensa de la Educación Pública, María de la Luz Arriaga y Sara Unda

Beneficiarios del Invi denuncian amenazas

Cientos de familias que fuimos beneficiadas por el Instituto de Vivienda (Invi) con departamentos de interés social, tras 14 años de lucha, en la unidad habitacional de avenida Fuerza Aérea Mexicana, 316, colonia Federal, alcaldía Venustiano Carranza, que en dias recientes fue inaugurada por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, con quien estamos muy agradecidos, denunciamos que el sábado pasado un grupo de personas intentó invadir y despojarnos de nuestro patrimonio, con el pretexto de que fueron defraudados por ex funcionarios del Invi. Tal propósito se evitó gracias a la intervención de gobierno central y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. No obstante, amenazaron con regresar y entrar a la fuerza, si las autoridades no satisfacen sus demandas.