El juicio

Poco después del acto en la Casa Blanca, continuaron las sesiones del juicio político del presidente en el Senado, convertido en tribunal, donde el equipo de defensa de Trump concluyó su presentación en el tercer día de su turno.

Al insistir en que el impeachment es sobre diferencias en política , reiteraron que no hay bases constitucionales para el proceso, argumentó Jay Sekulow, uno de los abogados del presidente. Descartó la relevancia legal de recientes revelaciones que amenazan con descarrilar el objetivo de Trump y sus aliados de llevar el proceso a una conclusión rápida al juicio.

Las revelaciones del ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton –en segmentos filtrados de su próximo libro– publicadas en el New York Times el domingo contradicen la narrativa oficial de la Casa Blanca al afirmar que Trump personalmente ordenó condicionar asistencia militar a Ucrania a cambio de un favor político para dañar a los demócratas en las elecciones de 2020. Eso ha intensificado la presión política para convocar por lo menos a Bolton y tal vez otros testigos ante el juicio, algo que la Casa Blanca y el liderazgo republicano buscaban evitar a todo costo.

Trump ha rechazado de manera tajante lo afirmado por Bolton, y algunos de sus aliados están descalificando al ex asesor al describirlo como un empleado enojado porque fue obligado a renunciar a su puesto el año pasado.

Pero ayer el general John Kelly, ex jefe de gabinete de Trump, afirmó que entre su ex jefe y Bolton, le cree al segundo, y opinó que el Senado debería de invitar a más testigos.

Al concluir esta sesión, la gran interrogante es si con las revelaciones de Bolton ahora hay suficientes senadores para lograr una mayoría de 51 a favor de convocar testigos, entre ellos Bolton. Por primera vez, el líder del Senado Mitch McConnell indicó que por ahora no tiene lo votos para evitarlo.

Mientras, según las reglas de este juicio, hoy se inicia un periodo de un total de 16 horas durante los próximos dos días en los cuales los senadores pueden hacer preguntas, por escrito, a los equipos de fiscales y defensores.

El viernes, después de cuatro horas de debate, el Senado tiene programado realizar el voto crítico sobre si convocar o no a más testigos.

Jeffrey Toobin, analista legal de The New Yorker y CNN, comentó que a fin de cuentas es importante recordar que esto no es un proceso judicial, sino un proceso político, y que el factor más importante no son los argumentos ni la evidencia, sino el hecho de que es casi imposible que de los 53 senadores republicanos y 47 de oposición, se logren los 67 votos requeridos para condenar y destituir a Trump.