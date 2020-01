Eirinet Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Miércoles 29 de enero de 2020, p. a11

Xalapa, Ver., La tarde de ayer fue asesinado Narciso Elvira, ex beisbolista veracruzano de las Grandes Ligas, junto con su hijo Gustavo, en la comunidad Paso del Toro, municipio de Medellín de Bravo, a 117 kilómetros de la capital del estado. El ex pitcher de los Cerveceros de Milwaukee fue acribillado por desconocidos frente a un taller mecánico, sobre la carretera federal Boca del Río-Paso del Toro. Al lugar llegaron elementos de Seguridad Pública, quienes establecieron un operativo para tratar de dar con los agresores. Al cierre de esta edición no se tenían noticias de algún detenido. Elvira ya había sido víctima de un secuestro en 2015.