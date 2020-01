Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada

Martes 28 de enero de 2020, p. 29

En el tema de la regulación de la mariguana no hay una posición única en el gobierno. Persisten dudas y discusión, entre otros aspectos, por los mecanismos para evitar que el mercado quede en manos de empresas trasnacionales, así como que se garantice la protección de 40 por ciento de la población en condiciones de pobreza y bajo nivel educativo, afirmó Gady Zabicky, titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic).

Explicó que si en México se instaura un mercado regulado de la planta en el que se incluya la producción, distribución y venta, es obligado asegurar que el beneficio sea para el campo mexicano y la industria nacional.

Además, que todas las personas y sobre todo quienes tienen mayores desventajas económicas, sociales y culturales, cuenten con la información suficiente para decidir libremente.

Es un asunto complejo y por ello, en Conadic estamos tratando de adelantarnos para que no nos tome desprevenidos .

Zabicky participó ayer en la inauguración de la 25 semana nacional de Información Compartiendo Esfuerzos de la Central Mexicana de Alcohólicos Anónimos, al término de la cual se refirió al tema de la mariguana y la discusión que tendrá lugar en el Senado para crear una ley en esta materia.

Planteó que aunque existen experiencias internacionales de proyectos de cannabis, en México la situación es distinta.